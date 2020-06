Non aveva più restituito l'auto a noleggio e la guidava senza patente: sfilza di denunce per un 51enne

Aveva preso una macchina a noleggio, "dimenticandosi" di restituirla dopo il lockdown. E così a distanza di due mesi e mezzo l'aveva in uso senza avvisare il noleggiatore, senza rendersi reperibile al legittimo proprietario della vettura e ovviamente senza pagare il dovuto, tanto che su di lui pendeva una denuncia per appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta. L'uso scorretto dell'auto a noleggio, una Nissan, è stato interrotto da un controllo dei carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Meldola, nel corso di un controllo stradale lunedì mattina a Santa Maria Nuova. Al soggetto, un bertinorese di 51 anni, è stata sottratta seduta stante l'auto, per essere restituita all'autonoleggio di San Pietro Terme, che aveva affidato il mezzo con regolare contratto solo fino al 27 marzo. Ma non solo: al controllo è emerso che il 51enne viaggiava senza una patente valida, che gli era stata sospesa a febbraio a tempo indeterminato dalla Polizia Locale. Secondo quanto ipotizzato, l'uomo ha accumulato un debito verso il noleggiatore per circa tremila euro.

