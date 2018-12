Non è in regola col permesso di soggiorno: denunciato e avviate le pratiche per l'espulsione

Gli agenti della Volante della Questura di Forlì, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un 38enne di nazionalità pakistana risultato non in regola col permesso di soggiorno. L'extracomunitario è stato identificato martedì mattina in Corso Mazzini, all'angolo con Piazza Saffi. All'uomo era stato rigettato il rinnovo del permesso soggiorno, motivo per il quale aveva presentato ricorso in primo grado, venendo respinto. Dopo la denuncia è stato informato il personale dell'Ufficio Immigrazione per l'espulsione.