Non ha mai preso la patente, ma guida: l'auto era senza assicurazione e revisione

Due forlivesi sono stati sopresi dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura alla guida di auto sprovvisti di patente di guida, in un caso perché mai conseguita, nell’altro poiché revocata. Il primo è un giovane 26enne, con precedenti, che martedì mattina è stato incrociato da una pattuglia nei pressi di viale Fulceri. Il personale in divisa l'ha riconosciuto ed ha fatto inversione di marcia intimandogli l’alt. Al controllo è risultato che il veicolo era sprovvisto di assicurazione, non era revisionato, ed il conducente non aveva mai conseguito il titolo di guida. In questo caso è intervenuta anche una pattuglia dell’antinfortunistica della Polizia Municipale, che ha preso in carico l’intervento e proceduto alle contestazioni degli illeciti amministrativi. Il secondo, 48enne, è stato sorpreso dal turno notturno in viale Spazzoli. Si tratta di persona già conosciuta dagli agenti per alcuni precedenti penali, e soprattutto per il fatto che la sua patente era stata revocata. E’ stato notato mentre parcheggiava presso un bar per andare a fare colazione. L’auto è stata sequestrata e lui sanzionato ai sensi di legge.