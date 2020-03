Non lo si vedeva in giro da un paio di giorni, l'allarme è purtroppo tardivo: trovato morto in casa

L'intervento di soccorso, purtroppo, non ha permesso di salvare la vita all'anziano occupante dell'abitazione. Nella mattina di lunedì, intorno alle 10, vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri sono intervenuti in un appartamento di via Tomba, a Vecchiazzano, per verificare le condizioni di un uomo che non dava più notizie di sè da un paio di giorni. All'arrivo dei soccorritori è purtroppo emerso che la morte per il 72enne, residente da solo in quella casa, era sopraggiunta già da giorni. Si tratta di un probabile malore, si tende ad escludere l'azione del Coronavirus, mentre potrebbe trattarsi di infarto. Ulteriori accertamenti medici individueranno le cause.

