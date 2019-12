Non paga la droga: viene picchiato brutalmente con calci e pugni al posto di lavoro

Una vicenda per certi versi singolare, che ruota attorno a un debito di droga di soli 30 euro. Un episodio che è però sfociato nell'arresto di un 40enne albanese, lavoratore stagionale, domiciliato a Gatteo, già noto alle forze dell'ordine per spaccio. Tutto è partito dalla denuncia di un 27enne residente nel forlivese, pervenuta ai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, guidata dal Capitano Flavio Annunziata. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, il 27enne ha incontrato il 40enne a Valverde, ricevendo una dose di non più di quattro grammi di marijuana.

"Pagherò nei prossimi giorni", la promessa che evidentemente non è stata rispettata. Lo scorso 6 dicembre il 40enne albanese si è presentato nell'azienda di cui il 27enne è socio per reclamare i 30 euro. E' scoppiata una violenta lite con il pusher che ha aggredito a calci e pugni il giovane, e non contento ha anche sottratto dall'azienda, una ditta di Gatteo che commercia materiali metallici, un macchinario dal valore di circa 1500 euro. Botte che hanno portato ad una prognosi di sette giorni per il 27enne, che impaurito ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

Nell'appuntamento seguente, fissato per il 9 dicembre, gli uomini in divisa si sono dislocati in borghese nei pressi dell'azienda. Dopo la cessione dei 30 euro, hanno bloccato l'estorsore praticamente in flagranza, trovandolo con le banconote che erano state appositamente segnate. La richiesta della somma, essendo l'obbligazione ovviamente illecita (la cessione di droga) ha fatto scattare il reato di estorsione. Ma il 40enne albanese è finito in manette anche per lesioni e percosse. Arresto che è stato convalidato dal gip del Tribunale di Forlì.