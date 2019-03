Non rispetta gli ordini del giudice, si presenta più volte a casa della moglie: scattano i domiciliari

Nel 2014, a seguito di un'attività investigativa condotta dagli agenti della Questura di Forlì, venne colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento e a restare a 500 metri di distanza dalla moglie dopo esser stato indagato per maltrattamenti in famiglia continuati ed aggravati. A circa cinque anni di distanza ha violato la prescrizione che gli era stata imposta dal giudice. E così, dopo un'attività investigativa condotta dai Carabinieri di Bertinoro, l'uomo è finito agli arresti domiciliari. Protagonista in negativo della vicenda un 51enne.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, attivati dalla denuncia della donna, l'individuo per più volte non avrebbe rispettato gli obblighi prescritti dalla magistratura. Ed è emerso come in alcune circostanze si sarebbe presentato a casa della moglie. Elementi alla mano, il pubblico ministero Filippo Santangelo ha richiesto un aggravamento della misura cautelare che è stata accolta dal giudice. Mercoledì i Carabinieri hanno eseguito il provvedimento, che prevede anche il divieto di allontamento dal comune di Bertinoro e di comunicazione con terzi fatta eccezione per i familiari.