Non risponde a casa, tentano il salvataggio ma l'anziana era già morta

Quando è scattato il soccorso purtroppo non c'era più niente da fare: una volta forzata la porta di ingresso, è stata trovata la padrona di casa già deceduta. E' l'intervento eseguito da 118, vigili del fuoco e polizia nella mattinata di lunedì in un'abitazione di via Maceri. Allertati dai familiari, i soccorritori sono entrati nel tentativo di salvarle la vita. Ma già alla prima verifica è stata riscontrata la morte della donna, un'anziana di 79 anni, causata da un malore.