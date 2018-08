Non si ferma all'alt dell'Arma, scatta l'inseguimento: era ubriaco

Schiaccia il piede sull'acceleratore all'alt dei Carabinieri perchè al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Un operaio forlivese di 50 anni è stato denunciato a piede libero per guida in stato d'ebrezza alcolica, oltre ad esser sanzionato per non aver ottemperato alla paletta degli uomini dell'Arma. L'episodio si è consumato nel cuore della nottata tra venerdì e sabato, intorno alle 2, lungo la via Emilia, a Forlimpopoli.

La pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Meldola era impegnata in un controllo stradale, quando ha intimato l'alt ad una "Fiat Punto". Ma il conducente, anzichè fermarsi, si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, con i militari che hanno intercettato il fuggiasco nei pressi del centro artusiano. L'uomo si era dileguato perchè era a conoscenza di esser "alticcio".

Il test precursore ha dato subito esito positivo. E' seguito il test etilometrico, che ha accertato un tasso di alcol nel sangue pari a 1,77 grammi per litro, tre volte superiore al limite fissato dalla legge in 0,50 grammi per litro. Per il trasgressore è scattata la denuncia per guida in stato d'ebrezza alcolica, il ritiro della patente, la decurtazione dalla stessa di dieci punti ed una sanzione per inottemperanza all'alt.