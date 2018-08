Non si ferma all'alt dopo un sorpasso e scappa, era senza patente: multato di oltre 5mila euro

Inseguimento della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. E' successo sabato sera. Gli agenti, impegnati in un posto di controllo a Castrocaro Terme, hanno intimato l'alt ad una "Opel Corsa", che ha sorpassato in senso vietato, superando la riga continua e dandosi alla fuga. Il conducente è stato rintracciato nella sua abitazione: era un 32enne che circolava senza patente poichè revocatagli da oltre 8 anni. L'individuo, già noto alle forze dell'ordine, è stato multato di circa 5300 euro, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi col ritiro della carta di circolazione. La proprietaria della vettura è stata sanzionata per 389 euro per incauto affidamento.