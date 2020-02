Non si vedeva da alcuni giorni, trovata senza vita in casa: addio alla storica bidella

Non si avevano su notizie da alcuni giorni. E' stata trovata senza vita in casa la storica bidella della scuola elementare di Dovadola, Adriana Senzani. Aveva 74 anni. L'allarme è stato dato giovedì mattina intorno alle 10. I vicini, preoccupati per non averla vista uscire dalla sua abitazione di via Marconi, hanno allertato i Carabinieri. Sul posto gli uomini dell'Arma sono intervenuti insieme al personale del 118 ed ai Vigili del Fuoco. Una volta entrati in casa i soccorritori hanno trovato l'anziana senza vita.

Foto di repertorio