Non solo una protezione, ecco il progetto fotografico 'Selfie con la mascherina'

Sfruttare questi dispositivi di protezione che indossiamo per necessità come forma di manifestazione artistica. E’ l’idea che è alla base del progetto fotografico 'Selfie con la mascherina'. Ad idearlo sono Cinzia Corrado di Predappio e Martina Landi di Forlì. Spiegano le due ideatrici del progetto: “In questi giorni così difficili per ognuno di noi, abbiamo e stiamo raccogliendo delle foto, selfie con delle mascherine protettive, per essere precisi. Volevamo vedere da questo progetto fotografico a scopo solidale e di unione, quante persone avrebbero partecipato alla nostra iniziativa”.

La cosa sorprendente è che sono arrivate più di un centinaio di foto, anche da fuori regione, e perfino dall'estero in soli 2 giorni. Le foto rappresentano persone che vanno a lavoro o in casa in quarantena. Lo spirito di tutti è stato protagonista di questo progetto. Spiegano le due giovani: “Non tutti potevano avere una mascherina a disposizione per la loro scarsità, ma per partecipare e unirsi a noi hanno inventato una protezione con le loro possibilità, dalle foglie di lattuga ai bavaglini per bambini. Abbiamo tenuto in considerazione ogni foto e le abbiamo modificate con un effetto in bianco e nero per un solo motivo: il tempo che si ferma, si ferma quando si è in casa a pensare nella speranza che tutto passi nel migliore dei modi, a lavoro con la paura di imbattersi contro qualcuno di troppo vicino, al supermercato o in farmacia con il terrore di sentire qualcuno tossire accanto a noi”.

Ed infine: “La paura ferma, ma dà il modo di riflettere e pensare, di proteggerci per ripartire, per noi e per gli altri. Da tutto questo abbiamo capito che le persone sono unite, le persone comuni che possono solo che impegnarsi nel loro piccolo stando in casa o uscendo per l’indispensabile”.

Per partecipare al contest: inviare le foto sul profilo di Instagram 'Cinziapixi'

