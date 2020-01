La comunità di Santa Lucia di Predappio festeggia la quasi centenaria Nonna Dina

Una vita lunga quasi un secolo. Dina Flamigni, al secolo "la nonnina di Santa Lucia", la più’ longeva dell’omonima comunità, lunedì ha raggiunto l’ambito traguardo dei 98 anni. Per l’occasione è stata organizzata una festa alla quale hanno partecipato parenti e amici, monsignor Dino Zattini e tutti gli abitanti della parrocchia di Santa Lucia. Il vice-sindaco di Predappio Luca Lambruschi ha portato il saluto del Comune, congratulandosi con la quasi centenaria "per il compleanno che tutta la comunità è orgogliosa di poter festeggiare".

"Persone speciali come Dina - che hanno avuto la fortuna di poter festeggiare un traguardo lungo quasi un secolo di una vita caratterizzata da eventi che hanno segnato la storia, sacrifici, dedizione quotidiana alla famiglia, alla propria comunità, con onestà e laboriosità - sono dei veri e propri riferimenti d’esperienza preziosi per tutta la comunità ed esempi concreti per le giovani generazioni", affermano dal gruppo di "Santa Lucia for ever".

La simpatica iniziativa è terminata con l’immancabile taglio della torta e gli auguri corali della famiglia: una bella e significativa coincidenza con la festa dell'Epifania.