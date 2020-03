Norme anti-contagio, altri due forlivesi denunciati. L'Arma: "Vigiliamo, ma diamo anche informazioni"

Non hanno rispettato le norme anti-coronavirus contenute nel decreto ministeriale dell'11 marzo. Due forlivesi sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Forlì per violazione dell'articolo 650 del codice penale. L’attenzione degli uomini dell'Arma rimane alta e costante sull’intero territorio al fine di garantire la massima vicinanza al cittadino in questo particolare periodo, procedendo a rigorosi controlli con lo scopo di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte normativamente.

Spiegano dal comando di Corso Mazzini: "Nell’invitare la cittadinanza al rispetto delle prescrizioni per tutelare se stessi e gli altri, si ricorda che sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni ed i consigli utili per poter affrontare, in maniera consapevole questo particolare periodo. Inoltre le pattuglie presenti sul territorio oltre a vigilare sul rispetto delle regole imposte sono disponibili a dare al cittadino consigli e delucidazioni su come rispettare le regole imposte dal Decreto, rilasciando copia dell’autocertificazione ed un decalogo nel quale sono riportate in sintesi i divieti imposti. Infine si invita la popolazione ad astenersi a far entrare in casa persone che si presentano in tuta bianca e a nome del Comune o dell’Ausl inviati per disinfettare l’ambiente in quanto trattasi di truffatori che come sempre approfittano del particolare momento storico per truffare gli anziani".