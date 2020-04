Norme anti-coronavirus, oltre 1200 persone controllate dalla Guardia di Finanza nell'ultima settimana

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Forlì, in stretto coordinamento con le altre forze dell'ordine, finalizzati a verificare il rispetto delle norme emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. "Massima attenzione è rivolta, nell’alveo delle specifiche competenze istituzionali, anche alle pratiche anticoncorrenziali, agli accaparramenti e alle manovre speculative sui prezzi di dispostivi di protezione individuali, di gel disinfettante, di apparati elettromedicali", informano dal comando di Piazza Dante.

Nell’ultima settimana sono stati controllati oltre 250 esercizi commerciali, per il rispetto delle norme di chiusura previste dalle vigenti disposizioni e 1226 persone, di cui 38 sono state sanzionate amministrativamente, non avendo rispettato il provvedimento dell'Autorità di governo. "Le attività di controllo continueranno senza soluzione di continuità, anche nel corso dell’imminente periodo pasquale, su tutto il territorio provinciale, per contrastare possibili speculazioni in danno ai cittadini o insidie alla loro sicurezza", informano le Fiamme Gialle.

La Guardia di Finanza di Forlì rinnova il proprio impegno "nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, intensificando nel contempo, il proprio impegno nel controllo economico del territorio, secondo le specifiche competenze istituzionali".