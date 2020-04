Norme anti-coronavirus, sorpreso a fare jogging lontano dalla sua abitazione: multato

Tra le 19 persone sanzionate dalla Polizia Locale nel fine settimana c'era anche un uomo sorpreso a fare jogging lontano dalla sua abitazione. La sanzione è stata elevata, spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daneile Mezzacapo, poichè "non si trovava in prossimità della stessa come invece prevede la norma".

Da Mezzacapo un invito a "rispettare al massimo le regole dettate dai decreti governativi e dalle ordinanze. Penso che ormai tutti sappiano che non c'è altra via d'uscita per tutelare la nostra comunità, per questo motivo lancio ancora un appello a non sovrapporre gli interessi personali a quelli di tutta la popolazione".

Conclude il vicesindaco: "I forlivesi vogliono tornare alla normalità e artigiani e commercianti voglio riaprire le loro botteghe. Non siamo lontani dalla nostra recente quotidianità pertanto e non possiamo allentare i controlli e invitare tutti a restare a casa".