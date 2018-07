Noto cantante lirico derubato del portafoglio dopo la cena al ristorante

Disavventura per il cantante lirico Daniel Giulianini che, venerdì sera, si è visto derubare del portafoglio in un ristorante di Bertinoro. A raccontare la disavventura è la stessa vittima che, come ha spiegato anche ai carabinieri, si era recato nel locale per trascorrere la serata con la famiglia. Al momento del conto, il 31enne ha pagato quanto dovuto per poi appoggiare il portafoglio sul tavolo e accudire il proprio figlio. Sarebbe stato in questo frangente che uno sconosciuto, approfittando della situazione, si è impossessato di tutto per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Oltre a documenti, bancomat e carte di credito, all'interno vi erano 60 euro in contanti.