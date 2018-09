Un’opportunità per creare un legame tra scienza e società: torna la "Notte Europea dei Ricercatori"

Torna venerdì l'appuntamento dedicato alla scienza che coinvolge, ogni anno, migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Anche a Forlì e a Predappio la Notte europea dei ricercatori si svolgerà nei luoghi dell'Università e della città, per avvicinare adulti e bambini alla ricerca e creare un legame sempre più forte tra scienza e società. Tantissimi i momenti di confronto in programma su temi cruciali della ricerca scientifica: seminari, laboratori, workshop, proiezioni di film ma anche aperitivi con le ricercatrici e i ricercatori dell'Alma Mater e momenti ludici e musicali.

Promossa dalla Commissione Europea, fin dal 2005, coinvolgendo ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei, la manifestazione ha l’obiettivo di avvicinare i ricercatori ai cittadini di tutte le età e di evidenziare l’importanza e l’impatto positivo della ricerca nella vita quotidiana. Un’opportunità per creare un legame tra scienza e società, per un confronto/dibattito continuo su temi cruciali della ricerca scientifica. Un’occasione per far incontrare i giovani e i ricercatori, per comprendere da vicino questo affascinante mestiere in grado di cambiare concretamente le nostre vite, diventare anche solo per un giorno ricercatore divertendosi e scoprendo i diversi campi di studio in cui si cimentano ricercatrici e ricercatori del Campus di Forlì e, perché no, restare affascinati dalla carriera di ricerca pensando un giorno di intraprenderla.

Ricchissimo il programma degli eventi di ricerca al Campus, che si inserisce in quello della Settimana del Buon Vivere e che coinvolgerà non solo i luoghi della città (Complesso museale di San Domenico e il Deposito Ex Atr) ma anche dell'Università (Campus Dit.Lab, Teaching Hub, Sala mensa Er.GO) e il laboratorio "Ciclope" di Predappio. L'inaugurazione della Notte a Forlì si svolgerà venerdì, alle 17, al Teaching Hub (Viale Corridoni 20), alla presenza di Felix San Vicente, presidente del Campus di Forlì, e del sindaco Davide Drei. Il programma completo e maggiori informazioni su: http://nottedeiricercatori-society.eu/edizione2018/notte-2018-programmi/