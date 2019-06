La notte prima degli esami? Per 7 maturandi su 10 sarà insonne. Eccola la sensazione predominante tra gli studenti alla vigilia della Maturità 2019. A esternarla al sito Skuola.net sono stati 1500 ragazzi che mercoledì affronteranno lo scritto d’Italiano della ‘nuova maturità’. Skuola.net, tramite una web survey, ha chiesto proprio ai diretti interessati come occuperanno una notte che, come visto, sarà vissuta ad occhi aperti (solo il 19% andrà a dormire presto).

La maggioranza (28%) ha dichiarato che ne approfitterà per continuare a ripassare in vista della seconda prova e del colloquio orale. Mentre circa 1 su 5 - il 23% - ha detto di volersi prendere un’ultima notte di libertà prima degli esami, uscendo a festeggiare con la propria classe per cercare di esorcizzare ansie e paure. Al 5% incontriamo - appaiati - chi si guarderà un film o ascolterà la sua playlist preferita per trovare la carica necessaria per il giorno dopo oppure chi passerà qualche ora con il proprio fidanzato. Al 4%, invece, chi nel buio della sua cameretta proverà a imbastire qualche stratagemma per copiare all’esame; stessa quota per chi cercherà indiscrezioni sulle tracce su internet (ovviamente senza speranza di vittoria). Poco quotate (3%) quotate la serata tranquille in famiglia e i gruppi studio dell’ultimo secondo.

Lo speciale

Skuola.net propone ‘Notte prima degli esami”, la diretta web che ogni anno fa compagnia agli studenti ansiosi per tutta la sera e, per alcuni, anche la notte. L’evento, anche stavolta, abbraccia più mezzi di comunicazione. Lo scopo principale è stare vicini ai maturandi in uno dei passaggi più ricchi di tensione della loro vita. Per farlo coinvolgerà vari mondi, tutti uniti per supportare i ragazzi. Dalle 20 alle 8 del mattino, il live streaming su Skuola.net condotto dal riccionese Gianluca Daluiso. Dalle 21 alle 24 la diretta radiofonica su Radio 24, per uno speciale condotto da Federico Taddia e Ghemon.

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno durante le 12 ore di diretta, in studio e via web. La politica, rappresentata dai due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Le grandi firme del giornalismo, come il vicedirettore dell’Huffington Post, Gianni Del Vecchio, il direttore di Leggo, Marco Esposito, il direttore di Fanpage, Francesco Piccinini, il direttore di Rai News, Antonio Di Bella, il direttore di Ansa, Luigi Contu, e il vice-direttore di TgCom24, Domenico Catagnano. Alcuni tra i personaggi più amati dai teenager: l’influencer Angelica Massera, lo scrittore Massimo Bisotti, i creator Luisa Russo (del duo Weedy) e Emi’s Life, la cosplayer Himorta, gli youtuber Nikolais e Valeria Angione. Ciliegina sulla torta l’intervento del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che farà uno speciale ‘in bocca al lupo’ ai maturandi.

Quella di quest’anno, però, è un’edizione particolare: tra poche ore, infatti, prenderà il via un esame di Stato profondamente rinnovato rispetto al passato. Ecco perché durante la diretta non potranno mancare momenti di approfondimento sui vari passaggi della nuova maturità, con gli interventi di professori ed esperti di scuola; per far sì che tutti i ragazzi possano sentirsi più sicuri su ciò che dovranno affrontare di lì a breve.