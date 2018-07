Concerto all'alba nella Rocca Vescovile: la Notte Rosa arriva nei borghi

Anche Forlimpopoli, Bertinoro, Fratta Terme e Predappio hanno preso parte alla festa per il Capodanno dell’estate italiana, la Notte Rosa. I borghi hanno dipinto di rosa i loro monumenti, ma non solo. Domenica mattina all'alba, infatti, dolce risveglio in musica al sorgere del sole nella corte interna della Rocca Vescovile di Bertinoro, con le melodie eseguite da artisti e strumentiste, prima della colazione.

"L’evento iconico per eccellenza della capacità che appartiene a questo territorio di fare turismo - commenta l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - Questa tredicesima edizione rende partecipe per la prima volta l’intera Destinazione Romagna coinvolgendo anche i borghi dell’entroterra che, così ricca di balconi naturali che s’affacciano sulla costa, aggiunge ulteriore appeal al grande spettacolo rosa della Riviera".