Messe, rosari e catechesi: a Forlì è già tempo di Novena della Madonna del Fuoco

Messe, rosari e catechesi: seguendo un canovaccio immutato da secoli, a Forlì è già tempo di Novena della Madonna del Fuoco. A partire dal 24 gennaio, tutti i giorni e sino alla vigilia, la cappella patronale in Cattedrale sarà teatro della tradizionale Novena in preparazione alla festa liturgica del 4 febbraio. Ogni mattina è prevista la celebrazione di sante messe alle 8.30 e alle 10, inframezzate alle 9 dalla recita del Rosario. Nel pomeriggio si segnalano alle 17.30 la recita del Rosario e la preghiera della Novena, seguita alle 18.15 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore della Novena, che quest’anno sarà mons. Giorgio Biguzzi, cesenate d’origine e vescovo emerito di Makeni, in Sierra Leone.

Dal programma 2019 spiccano i pellegrinaggi mariani dei dieci vicariati foranei di ripartizione della Diocesi, distribuiti in più giornate. Se il 24 gennaio, alle 17.30, faranno da apripista l’Unità pastorale Centro Storico e il Vicariato Val di Rabbi, mercoledì 30 gennaio, sempre alle 17.30, chiuderanno i fedeli delle parrocchie dei Vicariati Forlì Sud e Nord-Ravennate. Dal 26 gennaio al primo febbraio sono previsti anche i pellegrinaggi di Unitalsi, Centro Volontari della Sofferenza, Caritas, Centro di Aiuto alla Vita e Movimento per la Vita, mentre domenica 27 gennaio sarà il giorno della suggestiva Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco, con ritrovo alle 15 nella basilica di San Mercuriale e conclusione in Cattedrale. Giovedì 31 gennaio è in programma il Pellegrinaggio della Famiglia Salesiana, con la santa Messa delle 18.15 presieduta da don Pascual Chavez Villanueva, ex rettore maggiore della congregazione internazionale fondata da San Giovanni Bosco.

Sempre il 31 si svolgerà anche il Pellegrinaggio dei giovani, con ritrovo alle 20.30 sul sagrato della chiesa di San Biagio e processione sino in Cattedrale, davanti all’immagine della Patrona, per la veglia delle 20.45. Al termine sarà offerta la tradizionale Piadina della Madonna del Fuoco. Nel pomeriggio saranno proposte attività di servizio alle mense del territorio e cena condivisa prima della veglia. La giornata di venerdì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, sarà interamente dedicata ai sacerdoti, alle suore e ai religiosi in genere. Subito prima della messa delle 17.30, presieduta dal vescovo monsignor Livio Corazza, è prevista la benedizione delle candele che saranno accese in Duomo nel corso della solennità del 4 febbraio. Tutti gli occhi della città sono già puntati alla notte della Vigilia, in cui si rinnoverà il suggestivo rito dell’accensione dei lumini sugli usci e i davanzali delle finestre, in ricordo del prodigioso incendio del 4 febbraio 1428, da cui scaturì la singolare devozione tutta forlivese per la madre celeste.

Nel giorno della grande festa patronale, oltre alla Liturgia Pontificale delle 11 presieduta dal vescovo forlivese monsignor Corazza, si segnala la messa delle 8.30 celebrata da monsignor Erio Castellucci, già parroco di San Giovanni Evangelista e dal 13 settembre 2015 arcivescovo di Modena-Nonantola. Di grande suggestione anche la liturgia delle 9.45 presieduta dal vescovo emerito di Forlì-Bertinoro mons. Lino Pizzi. “Preghiere in preparazione alla festa principale - scrive monsignor Adamo Pasini nel suo libro sulla storia della Madonna del Fuoco -. sono state recitate fino da tempo antico; ma la novena in forma pubblica non sappiamo che sia stata fatta prima del 1752”. L’illustre studioso cita il canonico Antonio Verzerio, il quale lasciò una donazione in denaro proprio per avviare concretamente la funzione. Le preghiere furono composte dal gesuita padre Bombarda, ma risultarono subito troppo lunghe. Il testo ridotto, giunto sostanzialmente immutato ai giorni nostri, è in vigore dal 1786.