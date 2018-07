Novità per la Polizia municipale: sì a spray urticante e manganello, nuova figura dello "street tutor"

L'Emilia-Romagna sdogana definitivamente spray urticante e manganello per la Polizia locale, Introduce la copertura assicurativa per gli agenti e istituisce il concorso unico a livello regionale per il reclutamento del personale. Via libera infine allo "street tutor", il 'buttafuori' da strada che i Comuni potranno attivare (su base volontaria) insieme ai locali per gestire la movida nelle città e nelle località turistiche della Riviera.

E' stata approvata giovedì all'unanimità dall'Assemblea legislativa la riforma della polizia locale, che interessa circa 4.000 operatori tra agenti e ufficiali. "E' un provvedimento tra i più avanzati in Italia - spiega il governatore Stefano Bonaccini - che nasce con la condivisione di enti locali, corpi di polizia e sindacati. Con la riforma intendiamo rispondere sia alle nuove esigenze dei cittadini che alle aspettative dei lavoratori, ai tanti operatori della Polizia locale che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per i nostri territori e le nostre comunità locali".

Le novità principali della “Disciplina della Polizia amministrativa e locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” riguardano la collaborazione e l’aiuto reciproco tra Comandi di territori diversi per intervenire tempestivamente in caso di emergenze o calamità. Inoltre ci sarà un concorso unico e valido in tutto il territorio regionale per reclutare i nuovi operatori che saranno formati prima di entrare in servizio. Previsti anche percorsi di formazione e supporto psicologico per affrontare situazioni critiche o traumatiche.