Nozze d’oro, al Diego Fabbri una grande festa per celebrare gli sposi del 1969

Una grande festa per celebrare gli sposi forlivesi del 1969. E' l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale e che si terrà la mattina del 13 dicembre al Teatro Diego Fabbri. Secondo l'estrazione anagrafica le coppie in questione sono ben 436. Le spose saranno omaggiate per l'occasione con una rosa. L'amministrazione comunale, si legge nella delibera di giunta approvata, "sostiene e promuove la famiglia come nucleo fondamentale della nostra comunità in particolare nel proprio ruolo di cura e promozione della vita". Per tanto, "si ritiene importante dare riconoscimento e valorizzare la stessa anche con un momento di pubblico riconoscimento e celebrazione che ne sappia mettere in risalto il significato". Il momento di festa vedrà tra i protagonisti Giuseppe Bertaccini, in arte Sgabanaza.