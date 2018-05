Fortunale del 10 agosto 2017: disposte le procedure per il rimborso danni

Sono state disposte le procedure per il rimborso dei danni causati dal fortunale del 10 agosto dello scorso anno. L'11 dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali attività atmosferiche che hanno colpito alcune aree del territorio emiliano romagnolo la scorsa estate e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, ha emanato, il 7 marzo scorso, l’ordinanza numero 511/2018.

"La ricognizione del fabbisogno finanziario per i danni sul patrimonio edilizio privato, beni mobili e immobili, le attività economiche e produttive, agricole e agroindustriali, è svolta dalle amministrazioni comunali", viene specificato. I soggetti interessati devono presentare al Comune di Forlì, Ufficio Protocollo, entro il 31 maggio, le schede compilate e sottoscritte, a seconda della tipologia di danno.

La "Scheda B" riguarda la "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato, dei beni mobili e dei beni mobili registrati"; mentre la "Scheda C" la "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive". Le schede sono disponibili online oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazzetta della Misura, 5 (per informazioni 0543 712444-45, oppure ufficio Servizio Ambiente e Protezione Civile, via Delle Torri 13, secondo piano). Viene precisato che "la ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi". L’Ordinanza numero 511/2018 e i relativi allegati sono anche disponibili sia sul sito internet del Comune di Forlì, sia nel portale della Protezione Civile Regionale