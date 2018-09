Nubifragio, tettoia di un distributore precipita sulle persone ferme lì sotto

All'apice del nubifragio che ha travolto Forlì nella prima serata di venerdì, le forti volate di vento e acqua hanno causato il crollo della tettoia di una pompa di benzina Eni su via Firenze, intorno alle 20,30. Sotto la tettoia si erano rifugiati alcuni automobilisti, che per la scarsa visibilità e per sicurezza, avevano preferito fermarsi piuttosto che procedere nel viaggio. Il tetto si è inclinato quasi verticalmente, senza tuttavia cadere del tutto dai piloni di supporto. La tettoia ha quindi colpito un'auto con due persone a bordo, che però - stando alle prime informazioni - non hanno riportato ferite o comunque ferite lievi. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i carabinieri di Forlì. Grandissimo spavento per le persone presenti in sosta in quel punto.