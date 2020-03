Nucleo di cure primarie Meldola: dal medico di base solo con appuntamento

Il Servizio di Medicina - Nucleo di Cure Primarie di Meldola riceverà i pazienti esclusivamente previo appuntamento. "La decisione, adottata in maniera congiunta da Ausl Romagna e dall'Amministrazione Comunale, è volta a prevenire eventuali situazioni di diffusione in relazione al rapido evolversi del quadro epidemiologico", spiega il sindaco Roberto Cavallucci. Per prenotare visite o ricette sarà possibile telefonare al numero 0543/733985, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalla 15 alle 19. "Le persone che manifestano sintomatologia da infezione respiratoria e febbre non devono accedere agli ambulatori, ma contattare telefonicamente il proprio medico curante", evidenzia il primo cittadino.