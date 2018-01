Bussa nudo ad una porta, poi sparisce nel nulla: ritrovato in una scarpata

Si è presentato completamente nudo alla porta di una sconosciuta, ha suonato e poi è scomparso nel nulla. E' un episodio davvero singolare quello che ha coinvolto una donna residente in una casa di campagna tra Galeata e Civitella, in zona Arpineto, che sabato sera, intorno alle 19, ha sentito suonare alla porta di casa. Quando è andata ad aprire, la sopresa: un uomo, completamente nudo e con i vestiti ancora in mano, che le avrebbe chiesto di poter entrare in casa. Sul posto, allertati dalla proprietaria di casa, si sono precipitati i Carabinieri, ma quando sono arrivati l'uomo era già scomparso. Sul posto, tuttavia, hanno ritrovato i vestiti del ragazzo: nelle tasche dei pantaloni è stato ritrovato uno scontrino di una tabaccheria di Galeata. I militari si sono così portati alla tabaccheria, dove il proprietario ha dato indicazioni su chi fosse un ragazzo, un 20enne di Galeata.

Dopo aver verificato che il giovane non era tornato a casa, hanno poi contattato un amico che avrebbe ricevuto una chiamata dal ragazzo, descritto in stato confusionale, che gli avrebbe chiesto dei vestiti in quanto aveva freddo. I Carabinieri hanno provato a chiamare il telefono del 20enne, risultato sempre spento: l'ultimo aggancio risaliva a una cella di San Godenzo qualche ora prima. Immediatamente sono partite le ricerche dell'uomo, in cui sono stati coinvolti anche i Vigili del Fuoco e il Soccorso alpino; ricerche riprese poi domenica mattina quando, intorno alle 8.30, l'auto con cui era fuggito il ragazzo - una Opel Corsa intestata alla madre - è stata ritrovata in una scarpata al Passo della Calla, poco prima di Campigna. Secondo i primi rilievi, il giovane sarebbe andato fuori strada in una curva e sarebbe poi scivolato nella scarpata. Fortunatamente il 20enne, ancora nudo, è stato ritrovato vivo, anche se in evidente stato di ipotermia e con un enfisema polmonare dovuto probabilmente all'impatto con il volante durante la caduta. Il giovane è stato trasportato con l'elimedica all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si troverebbe non in pericolo di vita. Tutto pare sia nato a causa di un lutto che il giovane non sarebbe riuscito a superare: il fratello ha raccontato che già da un po' di tempo il 20enne aveva iniziato a mostrare disagio per la morte della nonna, alla quale era molto legato.