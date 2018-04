Dopo tante richieste ecco la novità: uscite numerate in Tangenziale per non sbagliare strada

Gli automobilisti, in transito sulla Tangenziale di Forlì, non potranno più sbagliare uscita o direzione di marcia. La novità riguarda infatti la numerazione delle uscite: numeri di grandi dimensione, nero su bianco, accompagnano le indicazioni di preavviso e le frecce ad ogni uscita. La presenza della numerazione delle uscite ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e la qualità dell'informazione. In altre parole, chi dovrà raggiungere la città mercuriale o il forese attraverso la Tangenziale saprà fin dall'inizio del viaggio quale uscita scegliere per giungere a destinazione. I lavori sono iniziati martedì ed hanno interessato al momento l'ex asse di attaccamento, Statale 727, ovvero il tratto che collega la zona industriale di Coriano con Villanova (via Emilia).

In tanti avevano chiesto questo cartello aggiuntivo, emulando le altre città con tangenziali, anche per dare indicazioni a chi proviene da fuori Forlì. Con i numeri è infatti più facile spiegare a chi chiede informazioni spiegare quale uscita prendere per la propria meta. La numerazione inizia dal chilometro 0, lungo l'ex asse di arroccamento (Strada Statale 727), accompagnando così ciascuna uscita: uscita 1 quartiere Cava, uscita 2 quartiere San Benedetto - via Lughese, uscita 3 quartiere Pianta - via Gorizia, uscita 4 via Ravegnana - Foro Boario, uscita 5 quartiere Coriano - via Bertini e uscita 6 Zona Industriale La Selva.