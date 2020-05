Si ripopola la "piazza" del Morgagni-Pierantoni, l'Ausl ammonisce: "Evitare assembramenti"

Con l'inizio della "Fase 2" la piazza dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì è tornata a ripopolarsi. Ma l'Ausl Romagna ammonisce i cittadini: "Non vi è alcuna motivazione per la quale gli utenti debbano recarsi di persona agli sportelli, soprattutto senza appuntamento, creando pericolosi assembramenti di persone. L'Ausl evidenzia che "chi ha avuto una prestazione annullata a seguito dell’emergenza Covid non deve, in questo momento, riprenotarla. Sarà cura dell’Azienda comunicare quando tali prestazioni riprenderanno e le modalità con le quali poterne usufruire".

Viene ricordato che "le attività che si stanno ricominciando gradualmente ad erogare fanno riferimento a pazienti che hanno bisogno di prestazioni non ulteriormente procrastinabili, e questi pazienti vengono ricontattati direttamente dall’Azienda, e quindi non devono ritornare a prenotare". Per le prestazioni attualmente erogate che richiedano una prenotazione, viene specificato, "è sempre consigliato utilizzare il Cuptel o il Fascicolo Sanitario Elettronico, o ricontattare il relativo servizio sempre al telefono, senza recarvisi di persona".

"Nei casi in cui sia indispensabile l’accesso di un utente allo sportello, è consigliabile prendere prima un appuntamento, in modo da scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti", conclude l'informativa.

Ausl Romagna - sezione Forlivese, i numeri utili

Ospedale - Padiglione Morgagni – mail frontoffice.terr.fo@auslromagna.it , sportelloonline.fo@auslromagna.it , sportello.unico.fo@auslromagna.it (mail valida per tutti gli sportelli del Forlivese)

Ospedale Padiglione Vallisneri – Laboratorio analisi – 0543731717 - 8

Sede di via Colombo, 11 – 0543733147; 0543733176; 0543733656; 0543733678

Castrocaro – 0543733920

Civitella – 0543735491

Cusercoli – 0543735582

Dovadola – 0543733910

Forlimpopoli – 0543733212

Galeata – 0543735475

Meldola – 0543733982 – 3

Modigliana – 0546949432 – 3

Portico – 0543735588

Predappio – 0543920071

Premilcuore – 0543733902

Rocca – 0543733950

Santa Sofia – 0543974875; 0543974835

Tredozio – 0546735470