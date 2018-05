Oltre 1200 persone cancellate dall'anagrafe in due anni: prevalenza di stranieri

L'assessore al Welfare, Raoul Mosconi, risponde al capogruppo in Consiglio comunale, Fabrizio Ragni, sul numero di stranieri "irreperibili" in città. "Nel 2016 sono state cancellate dall'anagrafe del Comune di Forlì per irreperibilità 621 persone, di cui 485 stranieri, mentre nel 2017 631, di cui 485 stranieri. Si tratta quindi dello 0.5% degli abitanti. I procedimenti di cancellazione vengono avviati a seguito di segnalazioni che pervengono all'ufficio anagrafe da enti e privati o dalla Polizia Municipale stessa nell'ambito degli accertamenti d'ufficio. La cancellazione viene effettuata quando viene accertato lo stato di irreperibilità da oltre un anno come previsto dalle disposizioni vigenti. L'ufficio anagrafe si limita a verificare il fatto che una persona o una famiglia non risulti più irreperibile nell'indirizzo di iscrizione e che non si abbiano più notizie circa la presenza stabile nel comune o altrove. Ha quindi il compito di garantire la corrispondenza tra situazione di fatto e registrazione anagrafica".

Mosconi si è detto "molto preoccupato della necessità di promuovere la legalità e di consentire la permanenza sul territorio nazionale in maniera regolare alle persone straniere. Sarebbe necessario modificare la legge "Bossi-Fini". Ma l'altra mia preoccupazione è che il saldo della popolazione di Forlì al primo gennaio è in attivo, con 33 persone in più rispetto al 2017. Il saldo naturale è di -405, mentre il saldo migratorio è di +438". "E' un segnale che va letto con preoccupazione - afferma Ragni -. Forse l'amministrazione dovrebbe chiarire perchè aumentano gli immigrati. E' da chiarire dove vadano a finire le persone irreperibili, che alimentano i "lati oscuri" della nostra società".