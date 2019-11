Ausl, novità per i cittadini: un nuovo numero gratuito unico per contattare la Guardia Medica

Nuovo numero gratuito unico per contattare il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica). Entrerà in funzione dalle 20 del prossimo 2 dicembre e sarà attivo per gli abitanti di tutti i comuni del comprensorio forlivese (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio). Il nuovo numero telefonico 800 533118 (gratuito sia da telefono fisso che da cellulare) è gestito da un sistema informatizzato, in modo da garantire sempre al cittadino una risposta da parte di un medico.

Le telefonate verranno indirizzate sulle sedi di Guardia Medica con due modalità: se la chiamata è effettuata da un telefono fisso, il sistema riconosce la collocazione geografica corrispondente al numero del chiamante e trasferisce la chiamata sulla sede più vicina; se la chiamata è effettuata da un telefono cellulare, o da numero senza identificativo del chiamante, l’utente viene invitato a scegliere sulla tastiera un numero da 1 a 8, per ottenere risposta dalla sede più vicina.

Nel caso in cui il telefono fisso sia occupato, il sistema trasferirà la chiamata al cellulare di servizio, così da garantire in ogni caso la risposta al cittadino. Il traffico telefonico in entrata ed in uscita, sia da fisso che da mobile, è registrato su supporto digitale, a tutela dei cittadini e degli operatori, nel rispetto delle norme sulla privacy.