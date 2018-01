Servizio riattivato: è operativo il numero verde ufficiale di Alea Ambiente

Alea Ambiente è nuovamente disponibile al numero verde ufficiale: 800.68.98.98. L’operatore telefonico nazionale, gestore del servizio per conto della nuova società, ha riattivato l’operatività del numero sospesa nei giorni scorsi per guasti interni al server. La società di gestione dei rifiuti può essere, quindi, contattata nuovamente al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. E’ possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it; oppure rivolgersi alla pagina Contatti del sito internet www.alea-ambiente.it .