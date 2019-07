Per la Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro una station wagon per il trasporto sociale

Venerdì la Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlimpopoli Bertinoro inaugurerà una nuova auto per il "trasporto persone sociale" a favore delle popolazioni sul territorio di Bertinoro e di Forlimpopoli. La cerimonia avverrà alle 19.30 in Piazza del Duca, a Bertinoro, alla presenza delle autorità, delle associazioni di volontariato, dei cittadini e dei volontari della Croce Rossa Italiana.

"L'acquisto del mezzo - viene spiegato dal presidente del Comitato Cri, Emanuele Pignatiello - è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì (contributo progetto automezzi), alla stazione di Servizio Maurizio e Angela-Forlimpopoli, all'Azienda Atl Group di Faenza e alla Autotrasporti Sedioli Angelo di Selbagnone-Forlimpopoli, oltre all'utilizzo dei risparmi accantonati negli anni da questo Comitato grazie all'attività dei volontari che svolgono giornalmente nei vari servizi istituzionali della Croce Rossa".

"La nuova auto, una Skoda Octavia station wagon, ha standard qualitativi e di sicurezza all'avanguardia e di alto livello, sia per i trasportati che per i volontari utilizzatori ed è costata circa 20mila euro - prosegue Pignatiello -. Il Consiglio direttivo della Cri ha deciso di aggiungere al parco automezzi già in nostra dotazione un'auto confortevole, comoda e spaziosa, per svolgere i servizi di accompagnamento di cittadini con difficoltà motorie lievi, con difficoltà economiche. Sarà utilizzata anche per attività sociali e formative, per essere sempre più presenti sul territorio e vicini ai bisogni della comunità". L'auto è stata allestita dalla azienda Edm Ambulanze di Castrocaro Terme e Terra del Sole".