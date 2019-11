Nuova Consulta delle Associazioni delle Famiglie: "Un'efficace azione di sostegno"

"La famiglia ricopre un ruolo fondamentale nella formazione della persona e nel suo sviluppo, nel dialogo e nel confronto generazionale, nella coesione e partecipazione alla vita della comunità ed è luogo originario di valori culturali, sociali, etici e morali essenziali per il benessere di ogni persona". E’ con questa premessa che l’assessore Rosaria Tassinari comunica la volontà dell'amministrazione comunale di acquisire candidature per una nuova Consulta delle Associazioni delle Famiglie.

Questo organismo, che resterà in carica tre anni, avrà funzioni consultive e di rappresentanza delle famiglie e parteciperà all’elaborazione delle politiche familiari comunali in stretto rapporto con l'amministrazione per un'efficace azione di sostegno, promozione e valorizzazione delle famiglie forlivesi; potrà raccoglierne e rappresentarne i bisogni, come le aspettative e le potenzialità, nonchè promuovere iniziative e progetti volti a sostenere e diffondere una cultura che riconosca la famiglia realtà fondamentale della società.

"La propositività, le idee, le risorse di associazioni, movimenti, gruppi di volontariato e di cooperazione sociale come anche di gruppi informali che svolgono attività a favore della famiglia - continua l'assessore - troveranno nella Consulta il contesto giusto per l’elaborazione di proposte innovative e condivise". Sul sito del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it alla voce Bandi e Avvisi, sono pubblicati l’avviso, le norme di funzionamento della Consulta e la modulistica necessaria per presentare domanda. Scadenza: lunedì entro le 12. Le domande dovranno essere inviate o consegnate al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi, 23.