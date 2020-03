"Non abbiamo perso le speranze nonostante il coronavirus": nuova data per la Segavecchia

Una nuova data per la Segavecchia di Forlimpopoli, inizialmente in programma dal 15 al 22 marzo ma rinviata per l'emergenza coronavirus . Ad annunciarla il sindaco Milena Garavini e il presidente dell'associazione Segavecchia, Mirko Campri. L'appuntamento è programmato dal Lunedì dell'Angelo, ovvero dal 13 aprile a domenica 19 aprile. "Nonostante il coronavirus non abbiamo perso le nostre speranze di fare la nostra Segavecchia, uno degli appuntamenti più importanti della nostra amministrazione - evidenzia il primo cittadino -. Abbiamo lavorato con tutti i protagonisti per trovare un'altra alternativa dopo l'annullamento per le date previste per l'emergenza in corso. Incrociamo le dita. Noi ci siamo".

La storia della Segavecchia

Il nome della manifestazione deriva dal taglio della Vecchia, un grande fantoccio di cartapesta raffigurante una donna pieno di dolciumi e giocattoli che vengono distribuiti ai bambini. Secondo la tradizione l’origine di questa festa risalirebbe al Medioevo quando una vecchia di dubbi costumi, colpevole di aver mangiato carne, contravvenendo al digiuno quaresimale, fu condannata ad essere segata viva. In realtà la Segavecchia ha origini molto più lontane nel tempo e deriva da antichissimi riti mediterranei legati alla celebrazione del ciclo naturale vita-morte-vita e alle feste del mondo rurale: la vecchia segata rappresenterebbe la fine dell’inverno e il ritorno della primavera carica di frutti e doni per gli uomini. Ad animare la festa nella località artusiana sfilate e sfide tra carri mascherati, allestiti con grande passione dai mastri carristi.