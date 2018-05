Risparmio energetico del 50%: nuova luce sulle strade di Forlimpopoli

Si rinnova l'illuminazione pubblica nel territorio forlimpopolese. Hera Luce sta completando in questi giorni di lavori ammodernamento tecnologico dei punti luce con nuovi apparecchi a led ad alta efficienza. Sono interessate 69 strade, comprese quelle delle frazioni di Selbagnone, Sant'Andrea, San Leonardo e San Pietro ai Prati. Il progetto di riqualificazione energetica riguarda complessivamente 753 punti luce, il cui consumo precedente all’intervento era di 228.553 kWh all’anno e che a regime consumeranno 113.975 kWh/anno, con un risparmio energetico medio pari al 50%, equivalente a 22 Tonnellate Equivalenti Petrolio l’anno e alla mancata emissione in atmosfera di 37 tonnellate di CO2.

"L’importante intervento di riqualificazione che Hera Luce sta ultimando sugli apparecchi più obsoleti del nostro territorio, pari a circa un quarto dei circa 2800 punti luce totali, rende le strade meglio illuminate e più accoglienti grazie alla maggiore efficienza dei led, ma anche e soprattutto più sicure, senza dimenticare i benefici economici e ambientali di un sistema di illuminazione più moderno ed efficiente - sottolinea l’assessore all’ambiente del Comune di Forlimpopoli Gian Matteo Peperoni -. Con questo intervento diamo seguito al Piano di sostenibilità ambientale approvato nel 2010 e che, nel frattempo, aveva portato a introdurre le nuove tecnologie di illuminazione nelle aree verdi e nelle nuove lottizzazioni".

"Hera Luce è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni per rendere le città sempre più efficienti e smart e utilizza già lampade a basso consumo nell’84% dei punti luce e nel 77% degli impianti semaforici gestiti, nella logica di essere non solo il fornitore di un servizio, ma un partner qualificato con cui sviluppare progetti in grado di valorizzare il territorio e migliorare la sostenibilità ambientale", afferma Alessandro Battistini, direttore Generale di Hera Luce.

"L’intervento previsto nel territorio di Forlimpopoli porta il servizio di illuminazione pubblica a un livello di efficienza energetica del 50% rispetto allo stato di partenza degli impianti interessati - chiosa -. Un risultato importante, che raggiungiamo grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, selezionate adottando i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica sviluppati secondo le indicazioni della politica europea, che mira a coniugare competitività e sostenibilità. Anche in questa occasione è stato tenuto conto del valore storico del contesto urbano in cui si andrà ad agire".