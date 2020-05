Nuova illuminazione in centro storico: è il turno di Corso Diaz, programmati i lavori

Continuano i lavori di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro storico. Nella prossima settimana sarà interessato Corso Diaz e le vie limitrofe, secondo il seguente programma di interventi concordato con la ditta esecutrice. Questo comporterà la necessaria chiusura temporanea al traffico a tratti di Corso Diaz e vie limitrofe tra cui, nella giornata di lunedì dalle 8 alle 12, via Sara Levi Nathan, via Primavera e via Merenda.

Sempre lunedì il traffico sarà sospeso in Corso Diaz, nella tratta da via Trento a via Sara Levi Nathan, dalle 13 alle 18. Martedì dalle 8 alle 18, sempre C.so Diaz da via Valverde a Corso Garibaldi e nella stessa via Valverde per completare la sostituzione delle tesate ancora in sospeso. Mercoledì, dalle ore 8: alle 18, in Corso Diaz nel tratto da via Sara Levi Nathan a Corso Garibaldi, in via Porta Merlonia e in via Miller.

Giovedì dalle 8 alle 18 saranno chiuse al traffico via S. Antonio Vecchio, via Bella e via Faliero mentre venerdì 22 maggio dalle 8 alle 18 sarà la volta di via Vochieri e via Luffo Numai. L'assessore alla mobilità Giuseppe Petetta spiega che i provvedimenti saranno "adottati per consentire a Hera Luce di effettuare in sicurezza e nel minor tempo possibile i lavori all'impianto di pubblica illuminazione con veicoli dotati di piattaforma aere".