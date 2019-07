E' a firma del Secondo Gruppo di Forlì il primo bus dell'Aeronautica Miltiare con la nuova livrea della Difesa

Il Secondo Gruppo Manutenzione dell'Aeronautica Militare di Forlì ha approntato e consegnato al Terzo Stormo di Villafranca di Verona un pullman per il trasporto del personale riverniciato con una nuova livrea. L’automezzo è stato completamente revisionato e riverniciato dai reparti delle officine dell’ente forlivese. In particolare, con le indicazioni del comando logistico, è stata studiata una nuova livrea che caratterizza i mezzi di recente introduzione in esercizio nelle forze armate.

Il bus è contraddistinto anche da nuovi banner, interamente realizzati dall’ente di Via Solombrini, che, con eleganza e discrezione, identificano il mezzo anche sul tetto per una visibilità a 360 gradi.

Il progetto (Silver Wave Project) comporterà la graduale riverniciatura di un cospicuo numero di automezzi con risorse in-sourcing (dalla revisione totale delle parti meccaniche, alla verniciatura fino alla realizzazione dei nuovi banner). Il comandante del Secondo Gruppo, il tenente colonnello Luca Zorzan, nel consegnare il primo bus dell’Aeronautica Militare con la nuova livrea, ha manifestato "l’orgoglio di tutto il suo personale per essere stati ancora una volta identificati come Ente pilota per l’avvio di nuovi progetti".

"La professionalità del nostro personale militare e civile - ha aggiunto Zorzan - è riconosciuta oramai in tutta Italia e siamo un punto di riferimento per questo tipo di attività, oltre che per i nostri vertici, anche per le Istituzioni territoriali. In particolare, voglio ringraziare chi ha seguito in prima persona i lavori di realizzazione del pullman come il tenente colonnello Paolo Ramazzotti e il luogotenente Gianni Troiano ma, soprattutto, il dipendente civile Maurizio Fabbri che ha saputo coniugare la sua straordinaria professionalità con la sua passione, trascinando colleghi e giovani militari in un gioco di squadra vincente che ha portato anche alla realizzazione di una clip esplicativa delle varie fasi delle lavorazioni".