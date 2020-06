Nuova luce in centro storico: proseguono i lavori, le strade interessate

Continuano i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione in centro storico, con la sostituzione di vecchie tesate e dalla conseguente interruzione della circolazione. "Lunedì 1cominceremo con via Olindo Guerrini e via De Amicis dalle 8 alle 18 - informa l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. L'indomani, alla stessa ora, saranno interessate dai lavori via Bonoli e via Panieri, mentre mercoledì e giovedì, sempre dalle 8 alle 18, gli interventi si sposteranno in via Cignani. Sempre giovedì i lavori arriveranno anche via Marsala e Piazzetta Paolo Sarpi, mentre il 19 giugno sarà il turno di via dei Filergiti".

