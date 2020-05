Nuova luce nel centro storico, il punto sui lavori: "Contiamo di chiuderli in anticipo"

Dopo il completamento dei lavori di riqualificazione di Corso della Repubblica, Corso Diaz, Corso Garibaldi e vie laterali, la prossima settimana proseguiranno gli interventi di sostituzione dei vecchi impianti di pubblica illuminazione nelle vie interne della zona sud del nostro centro storico. Lunedì dalle 8 alle 18 sono previsti interventi in via Caterina Sforza e in via Andrelini, mentre l'indomani i lavori si sposteranno in via Flavio Biondo, via Arsendi e via Nino Bixio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mercoledì sarà la volta di Via Missirini, via Mazzolini, via Volturno e via Oreste Regnoli. Giovedì, sempre dalle 8 alle 18, i lavori interesseranno via Dall'Aste, via Baratti e via Laziosi, mentre venerdì 29 maggio gli specialisti saranno all'opera in via Bonoli, via Panieri e via Cignani. "Grazie all'ottimizzazione delle lavorazioni nei giorni di "lockdown" con le strade sgombre, allo stato attuale si sta assistendo ad un anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista dal cronoprogramma e quindi anche ad un'anticipazione dei risparmi energetici che ne derivano - spiega l'assessore Vittorio Cicognani -. Se le forniture dei materiali continueranno ad arrivare nei tempi ordinari, si potrebbe ipotizzare di terminare i lavori con discreto anticipo rispetto al termine programmato per la fine del mese di agosto".