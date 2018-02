Nuova luce su Predappio: via le lampade obsolete, debuttano quelle a led

Prosegue l’opera di efficientamento energetico promossa dall'Amministrazione comunale di Predappio. Oltre ai già programmati interventi di sostituzione degli infissi nei plessi scolastici “Peter Pan” e “Publio Virgilio Marone” di Predappio, al via la prossima estate, hanno avuto inizio i lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, eseguiti in collaborazione con Hera Luce. "L'intervento - spiega il pro sindaco Livio Vetricini - prevede la sostituzione dei vecchi punti luce e di molti pali, ormai obsoleti, con nuove lampade funzionanti con tecnologia a Led. Il costo complessivo del lavoro, che interesserà successivamente tutto il territorio comunale da Fiumana a Tontola, è di 120mila euro, necessari alla sostituzione di 237 punti luce. Il costo dell'intervento verrà recuperato attraverso le economie conseguenti nei consumi di energia elettrica e per gli interventi manutentivi".