Nuova ondata di maltempo in arrivo: si prevedono temporali e possibile grandine

Dalla mezzanotte di domenica alla mezzanotte di lunedì è attiva su tutta la Romagna e la parte est della regione l'allerta meteo numero 72, per criticità idrogeologica per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. Nelle prime ore della giornata di lunedì si prevede il transito di una linea temporalesca sul settore centro-orientale della Regione che determinerà piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità, che potranno dare accumuli puntuali compresi anche tra 20 e 40 mm. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulmini, grandini e un temporaneo rinforzo della ventilazione. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.