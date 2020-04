Nuova ordinanza della Regione: ritorna possibile il take-away. "Ma nei locali solo un cliente alla volta"

Nuova ordinanza firmata dal presidente Bonaccini secondo la quale da lunedì cessano tutte le misure ulteriormente restrittive nella provincia Rimini e a Medicina. Inoltre in tutta la regione, via libera alla vendita di cibo da asporto (ma niente file: ritiro dietro prenotazione on line o telefonica) e alle attività di toelettatura degli animali da compagnia. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (esempio: rosticcerie, gelaterie, friggitorie, pasticcerie, pizzerie al taglio), consegne contingentate per evitare assembramenti fuori e avere un solo cliente alla volta dentro.

La decisione di riallineare la provincia di Rimini - dove però resta valido il piano complessivo di riassetto della mobilità viaria finalizzato a maggiori controlli sugli spostamenti delle persone - è dipesa dall’andamento epidemiologico, ormai in linea con quello delle province limitrofe e dell’Emilia Centrale. Allo stesso modo, i dati in calo sull’andamento del contagio hanno portato a fare lo stesso su Medicina.

Tornando ai servizi take away Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. Nel locale dovrà essere presente un solo cliente alla volta e dovrà rimanere il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.

Sulla toelettatura degli animali di compagnia, il servizio anche in questo caso dovrà avvenire per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.