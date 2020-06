Nuova ordinanza, possibilità per i Mercoledì del Cuore? Cintorino: "Disponibili a valutare le opportunità"

Con l'ordinanza firmata venerdì dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ripartono da lunedì anche le manifestazioni fieristiche con qualifica locale e sagre, oltre a cerimonie ed eventi assimilabili. Anche per tutte queste attività, l’ordinanza fa proprie linee guida regionali con una serie di misure organizzative di carattere generale per salvaguardare la salute di operatori e pubblico. Si apre così uno spiraglio per i "Mercoledì del Cuore", l'appuntamento clou dell'estate forlivese. La questione è stata affrontata in Consiglio comunale dall'assessore al centro storico Andrea Cintorino, replicando ad un question time presentato dal capogruppo del Pd, Soufian Hafi Alemani.

"La rassegna non è organizzata dal Comune, bensì dall'associazione "Forlì nel cuore", che ad oggi, alla luce dell'evidenti limitazioni imposte dal covid, non ha potuto presentare alcun pacchetto di iniziative - puntualizza Cintorino -. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel nuovo Dpcm (che permette l'organizzazione di fiere e spettacoli con un pubblico non superiore alle mille unità, ndr) l'amministrazione comunale si mette a disposizione dell'associazione per valutare l'opportunità o meno di organizzare la rassegna estiva e le modalità di svolgimento della stessa. Comunque cercheremo di mettere in calendario ulteriori eventi".

Ad animare il centro storico ci sono al momento gli "Aperi...night", organizzati dall'associazione dei commercianti "Forlìcentrostorico". Ed è su quest'iniziativa che pone dubbi Alemani, che nel question time lamenta che l'associazione condivide sulla propria pagina Facebook materiale di comunicazione politica di esponenti della Lega. Approfittando dell'ampliamento e realizzazione di nuovi dehors a spese zero e della pedonalizzazione di alcune delle strade più frequentate del centro dalle 19 alle 23, negozi ed attività osserveranno aperture straordinarie nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi di giugno e luglio.

"Si tratta di un'iniziativa organizzata in autonomia dall'associazione "Forlìcentrostorico", in rappresentanza di un centinaio di attività del centro - puntualizza l'assessore Andrea Cintorino -. Ne erano a conoscenza anche le associazioni di categoria. Valutata positivamente la natura dell'iniziativa, l'amministrazione comunale ha accolto l'istanza presentata dall'associazione. Alla pari, chiunque e liberamente, può avanzare proposte simili e non c'è ad alcun modo una preclusione. Siamo aperti al confronto e alla discussione di ogni tipo di progetto funzionale finalizzato al rilancio del nostro centro". Forlicentrostorico ha goduto di un patrocinio che ha visto il sostegno del Comune per stampare 120 locandine.

"Aperi...night", a differenza dei tradizionali "Mercoledì del Cuore" che hanno animato negli ultimi anni le estati mercuriali, ha spiegato Cintorino, "non può classificarsi una manifestazione di pubblico spettacolo, perchè la stessa prevede semplicemente l'estensione dell'orario di apertura serale dei negozi nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Ai fini del contenimento della diffusione del covid-19 restano valide le misure di prevenzione del contagio, rinnovate con l'adozione del nuovo Dpcm".