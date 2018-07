Nuova pagina web per L’Associazione “Amici di don Arturo Femicelli”. Il sodalizio che dal marzo 2003 perpetua la memoria del popolare sacerdote, scomparso nell’ottobre 2002, annuncia di aver ristrutturato e aggiornato “donarturo.org”. Sul sito dedicato al poliedrico fondatore della parrocchia forlivese di Santa Caterina da Siena, ora è possibile ascoltare la sua voce con le omelie trasmesse da Radioalternativa, l’emittente da lui avviata negli anni Settanta, oltre ai commenti audio di molti brani dal Vangelo di Giovanni e ai canti da lui composti (mp3 scaricabili).

Si possono leggere le omelie che il sacerdote distribuiva ogni domenica in foglio ciclostilato, raccolte per anno liturgico (A, B e C) e i commenti evangelici a Matteo, Marco, Luca e Giovanni, tutti in formato “pdf” scaricabili. Sono disponibili anche le due tesi di laurea scritte sinora su don Arturo, una di Pino Giacometti e l’altra di don Antonio Paganelli, scaricabili e leggibili persino come “ebook”. Disponibili pure i 26 libri su don Arturo pubblicati sinora dall’Associazione, tutti depositati e catalogati integralmente nella biblioteca “Monsignor Piero Morigi”, allestita presso la sede della Comunità Buon Pastore, in via Paradiso a Forlì. Fra i titoli spiccano “La Parola in Musica” (2003), “La fedeltà di don Arturo” (2004), l’ABC della vita (2007), “Ogni giorno una Parola di vita” edito nel 2008 e ristampato nel 2010, “Rallegrati Maria” (2010) e “Via Lucis” (2010).

L’ultima della già nutrita serie di pubblicazioni legate al suo nome, “L’Amore vince sempre. Alla scuola di Gesù educatore”, edito da Tipografia Valbonesi e curato da Pino Giacometti con la prefazione di don Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonatola, risale al 2015. Sul sito “donarturo.org” non può certo mancare la rassegna stampa sugli eventi principali organizzati dal sodalizio, con la possibilità di leggere la dispensa compilata dallo stesso don Arturo per i Maestri Cattolici, dal titolo “Il valore educativo del canto”. Sono testi ancora attualissimi, in cui il sacerdote narrava la vita e l’organizzazione della parrocchia di via Gervasi.

Nel sito sono visibili anche le immagini di alcuni quadri di don Arturo (fu valente pittore) e le testimonianze di tanti forlivesi che l’hanno conosciuto ed apprezzato. I Servi del Cuore Immacolato di Maria, religiosi operanti da alcuni anni a Vecchiazzano, a due passi dal plesso ospedaliero “Morgagni-Pierantoni”, hanno dedicato al sacerdote, nato a San Martino in Villafranca nel 1925 e ordinato prete nel 1948, la loro sala conferenze. Il 29 settembre 2012 gli è stato intitolato persino un parco comunale: si tratta dell’area verde che unisce via Bofondi con via Ghinassi, ubicata a poca distanza da quella parrocchia di Santa Caterina da Siena che don Femicelli fondò nel 1978, riattando un ex poltronificio rilevato ad un’asta fallimentare.