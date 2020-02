Due ragazzi scommettono su Forlì e aprono una nuova palestra: "Tute ad impulsi, monitor 3D e allenamenti di 20 minuti"

Uno è stato per anni un personal trainer, l’altro arriva da un settore lavorativo completamente diverso. Ma insieme hanno provato a dare una svolta alla loro vita, unendo sport, passione e lavoro. E così hanno deciso di investire sul mondo fitness a Forlì. A fine mese, il 29 febbraio, inaugureranno infatti un centro in città. La scommessa è quella di Michele e Andrea, due amici di 29 e 28 anni che dopo una palestra a San Marino hanno puntato dritto sulla realtà mercuriale.



Come mai avete deciso di investire su Forlì?

“Tutta la Romagna è una zona sensibile, interessata al wellness e alla cura del corpo, e Forlì ne è certamente parte integrante”. La palestra sorgerà in uno stabile di via Niccolò Copernico 71, poco distante da via Bertini.

Perché non in centro storico?

“Tutta Forlì, centro storico compreso, ci piace molto. Ma i motivi sono sostanzialmente di location e spazi. In via Copernico, in un grande stabile dove fino a poco tempo fa c’era una concessionaria, abbiamo trovato la location giusta e gli spazi perfetti per la nostra attività 'Urban Fitness'. Tutto qua”.

La città è già piena di palestre e centri fitness, dislocate in tutto il territorio. Quale sarà il vostro punto di forza?

“Siamo diversi da una tradizionale palestra – spiegano Andrea e Michele - Si tratta di un centro focalizzato anche sull'aspetto medicale. In pratica mentre il cliente svolge l'allenamento sotto l'attenta supervisione di un personal trainer dedicato, i muscoli sono sottoposti a impulsi attraverso una tuta tecnica professionale. Il muscolo riesce così a lavorare al 90% in soli 20 minuti, facendo quello che solitamente si fa in un allenamento di un'ora e mezza"

E' un allenamento adatto a tutti?

“Sì – spiegano i titolari - Sono previsti differenti percorsi, da modulare in base alle esigenze specifiche di ciascuno: dimagrimento, posturale e anche per la terza età. Si potrà utilizzare anche uno schermo interattivo in cui il cliente vedrà sé stesso in 3D, verificando che ogni specifico esercizio sia svolto correttamente. Per Forlì è sostanzialmente una novità”.

Uno degli aspetti per cui si ‘odia’ la palestra è dover fare e disfare il "borsone"…

“Il cliente qui da noi non deve portare nulla con sé: verrà fornito tutto il necessario direttamente al centro. Una tuta intima personale da indossare sotto alla tuta tecnica, dei calzari antiscivolo e il necessario per fare la doccia”



Orari di apertura del centro?

“Saremo aperti dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato mattina: l’inaugurazione ufficiale si terrà a fine mese. Si potrà sempre prenotare una prova gratuita senza impegno”.