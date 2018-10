Nuova raccolta dei rifiuti, doppia serata informativa in centro storico

Nuova serata informativa a Forlì per i cittadini del centro storico: lunedì doppio turno alle 18.30 e alle 20.30 presso il Municipio di Forlì, Salone Comunale, in Piazza Aurelio Saffi 8. Si tratta di due incontri pubblici rivolti alla cittadinanza, durante i quali i tecnici di Alea Ambiente illustreranno il modello di raccolta differenziata porta a porta a tariffa puntuale. Un’occasione utile anche per sciogliere dubbi e richiedere ulteriori approfondimenti.