Rivoluzione viabilità in città: in via Costanzo II sta per aprire una nuova rotonda

Sono in dirittura d'arrivo i lavori della nuova rotonda in via Costanzo II, all'altezza dell'intersezione con le vie Zotti e Pascal. Il progetto definitivo era stato approvato dall'ex giunta Drei nell'ottobre del 2016, mentre il bando di gara per l'affidamento dei lavori era stato emesso nell'ottobre del 2017 con scadenza dell'esito nel settembre del 2018. La rotonda presenta un anello di 8,75 metri, con banchine di un metro, un anello sormontabile di 1,25 metri ed un'isola centrale dal diametro di 14 metri, per un diametro esterno di 38 metri ed uno interno di 16,50 metri.

L'intervento, si legge nella relazione allegata al progetto, è "finalizzato al miglioramento del livello di sicurezza e che attribuisca fluidità anche al trasporto pubblico, la zona è servita dalla linea n. 5,

ma soprattutto la realizzazione delle due rotatorie risulta indispensabile, in relazione alle ricadute sulla mobilità dopo l'apertura dello svincolo di via Fermi della Tangenziale Est - 4° lotto. Oltre alla riduzione della velocità la realizzazione della rotatoria consente di eliminare la barriera (peraltro in new jersey provvisori) consentendo l'attraversamento dell'incrocio in ogni direzione". L'importo dei lavori in appalto è di 134mila euro, mentre quello totale d'intervento di 180mila euro.

Un'altra rotonda sta sorgendo lungo la Ravegnana, all'altezza dell'incrocio con via Martoni. Il cantiere, aperto lo scorso giugno, avrà una durata di cinque mesi. A pochi passi dal centro storico è invece partito l'intervento in piazzale Ravaldino, con la realizzazione di tre rotonde, in continuazione con una quarta, quella già realizzata tra viale Corridoni e via della Rocca. Sono iniziati i lavori fra viale Salinatore, via Bonzanino e via del Camaldolino, davanti al Liceo Artistico. Per la realizzazione della nuova rotonda con viale dell'Appennino è stata rimossa poche settimane fa l'edicola, che aveva abbassato le saracinesce la scorsa primavera. Un'altra rotonda, più piccola, sorgerà a circa 50 metri di distanza, tra viale Corridoni, via Giovanni dalle Bande Nere e via Decio Raggi.