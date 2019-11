Viale Roma, si elimina l'incrocio con via Cerchia: nascerà una rotonda

Via libera della giunta comunale alla realizzazione di una rotonda tra via Cerchia, via Monari e viale Roma. Il costo dell'opera è di circa 290mila euro. "Il nuovo impianto dell'incrocio - si legge nel progetto - sarà costituito da un anello di scorrimento, percorribile con circolazione a senso unico antioraria, su doppia corsia, delimitato internamente da una zona sormontabile larga 1,5 metri ed una zona non sormontabile di un metro. La rotonda, a forma di "otto" leggermente decentrata rispetto al centro, avrà una dimensione di trenta metri per tre metri circa ed è ottenuta dall'intersezione di due circonferenze di 12,50 metri di raggio".

"I tratti di immissione in rotatoria, lungo viale Roma, saranno caratterizzati da due corsie larghe 2,75 metri, mentre quelle di uscita pari a 4,50 metri - prosegue la descrizione del progetto -. Gli innesti sulla rotonda saranno due (via Cerchia e via Monari) di larghezza tale da permettere la giusta fruzione dei mezzi. La pendenza delle corsie per lo scolo delle acque piovane sarà pari al 2%, con la raccolta che avverrà con bocche di lupo sulla rotonda e tubazioni in pvc che si collegheranno alla fognatura esistente".

"La tipologia d'intervento prescelta - viene spiegato sempre nel progetto - garantisce una riduzione del tasso di incidentalità stradale e comporta un generale miglioramento della qualità della circolazione veicolare, innalzando i livelli di servizio delle vie affluenti e garantendo un aumento della sicurezza stradale".