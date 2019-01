Il Foro Boario sarà anche la casa dell'etica sportiva: nuova sede per gli arbitri

La sezione forlivese dell'Associazione Italiana Arbitri sarà parte integrante del rinnovato Foro Boario. I fischietti, che si trovano negli stretti spazi della piazzetta, traslocheranno al secondo piano come deliberato dalla giunta comunale. L'affidamento in concessione dei locali sarà formalizzato subordinatamente a specifica autorizzazione a concedere da parte della Soprintendenza competente, nel rispetto dei vincoli che essa determinerà", si legge nella delibera. La durata della concessione sarà di nove anni, con possibilità di rinnovo per un pari periodo, con decorrenza dalla data di conclusione dei lavori di manutenzione attualmente in corso e, comunque, subordinatamente a specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza competente.

L'Associazione Italiana Arbitri corrisponderà al Comune di Forlì un canone annuo di 966 euro al netto di Iva. La decisione dell'amministrazione comunale di assegnare agli arbitri uno dei cinque locali del Foro Boario deriva da un progetto che punta "allo sviluppo di una cultura sportiva fondata sul rispetto degli altri e sul rispetto e la conoscenza delle regole". Oltre che attività istituzionali, i locali saranno fulcro di "azioni di informazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica sportiva e non, destinate a calciatori, allenatori e dirigenti, genitori degli atleti impegnati nelle gare e pubblico dei tifosi in generale, studenti delle scuole superiori e dell'università". La convenzione tra Comune e Aia sarà firmata a breve. Nel frattempo continuano i lavori di riqualificazione dei primi due piani del Foro, per un importo di circa 100mila euro. La conclusione del cantiere è prevista per l'inizio della primavera.