Sede della Polizia Municipale in zona 'Portici': le tappe del progetto

La Polizia Municipale vedrà la sua nuova sede non prima di un anno. Dopo il trasloco di Romagna Acque, che ha liberato lo storico edificio di piazzale del Lavoro, vale a dire la palazzina direzionale dell'ex industria Mangelli, è partito l'iter per trasformarlo nella futura sede del comando dei vigili urbani. Il trasloco non sarà immediato, ma servono dei lavori di messa a norma sismica e impiantistica per circa 650mila euro. “Progetto esecutivo entro l'estate, appalto in autunno e lavori nella prossima primavera”, scandisce i tempi l'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Gardini. “Contiamo di portarci la Municipale nella prima metà del 2019”, continua l'assessore.

Il progetto tuttavia è già definito a grandi linee ma soprattutto gode di un finanziamento certo, quindi se non ci saranno intoppi nell'affidamento dell'appalto la questione si dovrebbe risolvere in circa un anno. La palazzina – fanno sapere dal Comune – gode già di una buona classificazione sismica, essendoci stati dei lavori di adeguamento alla fine degli anni '80, quando Romagna Acque occupò la struttura. Se dovessero andarci altri uffici Comunali il palazzo sarebbe già a norma, ma dovendoci andare la Polizia Municipale, la cui sede rientra tra i nodi del sistema di protezione civile in caso di calamità naturale, deve subire degli adeguamenti all'ultima e ancora più stringente normativa anti-sismica. “Tecnicamente si tratta di lavori non complessi, 'facili' da eseguire anche perché al chiuso e con la struttura vuota, tanto che per il cantiere vero e proprio possono bastare 4 mesi”, spiega dal punto di vista tecnico il dirigente Gianfranco Argnani.

Per la parte burocratica, invece, sono necessari dei passaggi da fare con la Soprintendenza, in quanto l'edificio è pubblico e ha più di 70 anni di età. Si sta realizzando il progetto per ottenere un pronto via libera dalle Belle Arti. Tra un anno, quindi, la zona 'Portici' potrebbe vedere anche questo nuovo presidio, rilevante per la sicurezza.